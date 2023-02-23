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Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Виннипег»

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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

Россиянин совершил 25 сэйвов из 26 бросков.

Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась со счётом 2:1.

Второй и третьей звездой встречи стали одноклубники голкипера Себастиан Ахо и Мэтт Мартин соответственно.

«Айлендерс» занимает четвёртое место в таблице Столичного дивизиона Восточной конференции с 67 очками. «Виннипег» расположился на второй строчке таблицы Центрального дивизиона Западной конференции с 71 очком.

Ранее Сорокин признан второй звездой игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

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