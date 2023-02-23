Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Виннипег»
Россиянин совершил 25 сэйвов из 26 бросков.
Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась со счётом 2:1.
Второй и третьей звездой встречи стали одноклубники голкипера Себастиан Ахо и Мэтт Мартин соответственно.
«Айлендерс» занимает четвёртое место в таблице Столичного дивизиона Восточной конференции с 67 очками. «Виннипег» расположился на второй строчке таблицы Центрального дивизиона Западной конференции с 71 очком.
Ранее Сорокин признан второй звездой игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.