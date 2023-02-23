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Винер ответила на выпады иностранных СМИ, увидевших в ее праздничном концерте милитаризм

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Главный тренер национальной команды России по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о праздничном концерте в канун Дня защитника Отечества.

«С именем Сталина отвоевали Сталинград, поэтому это имя все равно осталось у нас в памяти. И какой милитаризм можно было увидеть в сегодняшнем концерте? В прошлом году в этот же день проводили концерт, и тогда никакой СВО еще не было, просто мы праздновали День защитника Отечества, как и сейчас. Прошлых защитников, начиная с Суворова, Кутузова и русских князей, которые громили половцев, и заканчивая теми, кого мы сегодня чествовали», — цитирует президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) ТАСС.

22 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялось гала-шоу сборной России по художественной гимнастике и группы "Kватро", посвященное Дню защитника Отечества. В нем принимали участие лидеры национальной команды, включая Арину и Дину Авериных, Лалу Крамаренко.

Ранее Винер заявила, что Россия может составить конкуренцию Олимпийским играм, собрав ШОС, БРИКС, СНГ.

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