Сёмин о матче «Локомотив» — «Спартак»: будет борьба за каждый кусочек поля

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче Кубка России с участием «Спартака» и железнодорожников.

«Раз матч по температурным показателям укладывается в регламент, то надо играть. Противостояние состоит из двух игр, не думаю, что футбол будет с открытыми воротами. Будет борьба за каждый кусочек поля, за каждый квадратный метр и эпизод», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что на «РЖД Арене» лучшее поле в России.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» должен пройти 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -15 °С.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что матч «Локомотив» — «Спартак» стоит перенести из-за холода.