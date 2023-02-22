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Газзаев считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» стоит перенести из-за холода

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что матч «Локомотив» — «Спартак» стоит перенести из-за холода.
Газзаев считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» стоит перенести из-за холода
  • РИА Новости

«Считаю, что матч «Локомотив» — «Спартак» надо переносить. В такую погоду, в -14 °С, большой риск получить травму. И в такой мороз, мне кажется, матчи не проводятся» — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» должен пройти 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.

Ранее бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

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