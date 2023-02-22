В «Оренбурге» рассказали о планах клуба на последний день трансферного окна

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о планах клуба на последний день трансферного окна.

«Наш клуб не собирается подписывать ни одного футболиста до конца трансферного окна. Команда укомплектована. Мы вернёмся со сборов и в штатном режиме продлим тех игроков, кто нам нужен. Как переподпишем с кем-то соглашение, так сразу об этом объявим», — цитирует Андреева Sport24.

«Оренбург» проводит третий учебно-тренировочный сбор в Белеке с 11 по 23 февраля.

После 17 туров чемпионата России оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее «Оренбург» нанёс поражение «Торпедо» в товарищеском матче на учебных сборах.