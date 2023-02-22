Москалёв — о попытке разнять Николсона с Родригао: мог попасть под раздачу, но тогда не думал об этом

Футбольный арбитр Владимир Москалёв рассказал о давлении на него после скандального матча Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Все мы люди и всё прекрасно понимаем. Обычно ты тщательно готовишься к встречам — здесь же времени было не так много для полноценной подготовки. Что касается СМИ, то после матчей я их не читаю. Мне важно знать, что думают профессионалы.

Сразу после игры стараешься не вдаваться в глубокий анализ. Как и футболистам, нам нужно остыть и привести нервную систему в порядок, отдохнуть. И только по прошествии нескольких дней с холодной головой начинаешь подробный разбор проведённого матча», — заявил Москалёв в интервью RT.

Также он отметил, что не думал, что мог пострадать в момент, когда полез разнимать Шамара Николсона с Родригао.

«Конечно, мог попасть под раздачу, но тогда не думал об этом. Когда ты можешь подавить конфликт в зародыше — делаешь это. Думал, если удастся успокоить их, то и конфликт на этом будет исчерпан. Тем более у обоих уже были предупреждения. Видимо, после финального свистка ямаец и бразилец не смогли совладать со своими эмоциями», — добавил он.

Ранее Москалёв высказался о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.