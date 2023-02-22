Месси трогательно обратился к Надалю после их номинации на премию Laureus

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси обратился к теннисисту Рафаэлю Надалю.

«То, что такой великий спортсмен выбирает меня, лишает дара речи. Большое спасибо, ты тоже заслуживаешь всего. Ты победитель, но у нас всё ещё много конкурентов», — написал Месси.

В число номинантов Laureus на лучшего спортсмена года вошли футболисты Килиан Мбаппе и Лионель Месси, баскетболист Стефан Карри, теннисист Рафаэль Надаль, легкоатлет Арман Дюплантис и автогонщик Макс Ферстаппен.

Напомним, что Laureus ежегодно награждает спортсменов за достижения в предыдущем году.

Ранее Надаль заявил, что для него честь быть номинированным на премию спортсмену года, но награду заслужил Месси.