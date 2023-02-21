Надаль: честь быть номинированным на премию спортсмену года, но награду заслужил Месси

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на попадание в число номинантов премии Laureus, которую называют спортивным «Оскаром».

«Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году… Давай, Лео Месси, ты это заслужил», — написал Надаль в соцсетях.

В число номинантов вошли футболисты Килиан Мбаппе и Лионель Месси, баскетболист Стефан Карри, теннисист Рафаэль Надаль, легкоатлет Арман Дюплантис и автогонщик Макс Ферстаппен.

Напомним, что Laureus ежегодно награждает спортсменов за достижения в предыдущем году.

Ранее американский журналист заявил, что Надаль будет фаворитом «Ролан Гаррос».