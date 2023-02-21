Тищенко объяснил, почему не верит в организацию боя Бивола и Бетербиева

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался о возможном бое между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником и обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Я недавно читал интервью Боба Арума… Он ссылался, что есть две разные телекомпании, DAZN и ESPN. В мире профессионального бокса, по-моему, было всего несколько боёв, когда два телеканала транслировали. Но почему-то, так как два россиянина, очень с трудом верится, что бой состоится в этих условиях», — приводит слова Тищенко MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последний поединок чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Бивол проведёт следующий бой в США или ОАЭ.