Махачев рассказал, как изменился его вес после боя с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, что набрал около 10 кг после победы над австралийцем Александером Волкановски.

«В Дагестане нас всегда очень тепло встречают, UFC и смешанные единоборства у нас очень популярны. Несмотря на то, что я прилетел очень поздно, дома ждал стол в три часа ночи. Стараюсь себя контролировать, чтобы потом меньше сгонять, но уже набрал порядка 10 кг», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев отреагировал на решение организации оставить его на втором месте в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).