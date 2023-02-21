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Агент Азмуна: три российских клуба интересовались Сердаром

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Арманд Дурн, агент, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал, что три российских клуба интересовались его клиентом.
Агент Азмуна: три российских клуба интересовались Сердаром
  • Gettyimages.ru

«Конкретных предложений не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару. Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно. Возможен ли летний трансфер в Россию? Возможен, да», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Напомним, что футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 13 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. 

Ранее агент Азмуна ответил на вопрос об участии игрока в матче с Россией.

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