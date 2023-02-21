Агент Азмуна: три российских клуба интересовались Сердаром

Арманд Дурн, агент, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал, что три российских клуба интересовались его клиентом.

«Конкретных предложений не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару. Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно. Возможен ли летний трансфер в Россию? Возможен, да», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Напомним, что футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 13 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Ранее агент Азмуна ответил на вопрос об участии игрока в матче с Россией.