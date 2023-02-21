Мостовой назвал фаворита матча «Ливерпуль» — «Реал»

Экс-футболист сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«В этой паре фаворитом я считаю «Реал». Но в первом матче, который состоится в Англии, шансы соперников 50 на 50. У «Реала» более опытная и сыгранная команда», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Игра между командами пройдёт 21 февраля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 23:00 мск. Ответная встреча запланирована на 15 марта.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ливерпуля» запускали салюты у отеля «Реала», не давая спать футболистам.