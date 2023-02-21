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Рублёва: в этом сезоне не хотели ставить Щербаковой и Гончарову классику, от которой все устали

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Екатерина Рублёва, тренер чемпионов России в танцах на льду среди юниоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова, раскрыла подробности работы своего штаба для достижения успеха.
Рублёва: в этом сезоне не хотели ставить Щербаковой и Гончарову классику, от которой все устали
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«Хорошая программа — это немаловажный аспект. Но в целом мы в своём тренерском коллективе стремимся именно к тому, о чём вы сказали. Очень много об этом разговариваем. Наш большой плюс, как мне кажется, заключается в том, что у нас собрана большая тренерская команда, и все мы смотрим в одном направлении. Одинаково думаем, одинаково оцениваем какие-то вещи.

У нас чудесный хореограф Катя Виноградова, с которой мы очень давно работаем. Перед каждыми сборами мы садимся вместе и подробнейшим образом обговариваем, над чем будем работать, чего хотим добиться. В этом году, например, говорили о том, что не хотим давать Ане и Егору классику, от которой все устали, не хотим ничего фольклорного, как это было в прошлом году. Хотим что-то такое, что способно увлечь ребят, полностью их захватить», — рассказала тренер в интервью RT.

Ранее сообщалось, что ISU не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта.

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