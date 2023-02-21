Отец Захаряна опроверг информацию о переходе сына в «Галатасарай»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о возможном трансфере своего сына в турецкий «Галатасарай».

«Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — цитирует Захаряна — старшего «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, для трансфера Захаряна осталось получить ответ агента футболиста. Зарплата россиянина составит около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в Турции сообщили, что Захарян находится в 5 км от отеля «Галатасарая».