Отец Захаряна опроверг информацию о переходе сына в «Галатасарай»
- РИА Новости
«Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — цитирует Захаряна — старшего «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, для трансфера Захаряна осталось получить ответ агента футболиста. Зарплата россиянина составит около €1,2 млн в год.
В сезоне-2022/23 полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в Турции сообщили, что Захарян находится в 5 км от отеля «Галатасарая».