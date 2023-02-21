Бикфалви: думаю, я уже стал русским

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви ответил на вопрос об освоении русского языка.

«Какие-то слова и выражения выучил ещё на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским!» — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Бикфалви провёл за уральский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Его контракт с «Уралом» действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что гол Сергея Пиняева помог «Локомотиву» обыграть «Урал» в товарищеском матче.