Чемпион мира по грепплингу Марданов был застрелен в Дербенте

Руководитель казахстанского промоушена Naiza Fighter Championship (NFC) и чемпион мира по грепплингу и джиу-джитсу Видади Марданов был застрелен в Дербенте.

«Видади Марданова застрелили рано утром рядом с его домом. Мы приносим соболезнования родным и близким. Насколько нам известно, один из подозреваемых уже задержан», — сообщили ТАСС в промоушене.

Отмечается, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Марданов скончался на 33-м году жизни. Он руководил лигой NFC, где проводились схватки по грепплингу и поединки по смешанным единоборствам. Также спортсмен являлся тренером по единоборствам.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист мадридского «Реала» и почётный президент королевского клуба Амансио Амаро скончался в возрасте 83 лет.