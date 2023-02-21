Чемпион мира по грепплингу Марданов был застрелен в Дербенте
- РИА Новости
«Видади Марданова застрелили рано утром рядом с его домом. Мы приносим соболезнования родным и близким. Насколько нам известно, один из подозреваемых уже задержан», — сообщили ТАСС в промоушене.
Отмечается, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.
Марданов скончался на 33-м году жизни. Он руководил лигой NFC, где проводились схватки по грепплингу и поединки по смешанным единоборствам. Также спортсмен являлся тренером по единоборствам.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист мадридского «Реала» и почётный президент королевского клуба Амансио Амаро скончался в возрасте 83 лет.