СЭ: «Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Фенербахче»
- РИА Новости
Матч планируется на 24 или 25 марта — в ходе паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что в конце марта сине-бело-голубые хотят принять в Санкт-Петербурге один из клубов с постсоветского пространства.
17 февраля «Зенит» потерпел поражение от иранского «Сепахана» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба. Напомним, что клубы заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.
Ранее защитник «Зенита» Родригао прокомментировал поражение от «Сепахана».