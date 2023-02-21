СЭ: «Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Фенербахче»

Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает вариант проведения товарищеского матча с турецким «Фенербахче» в Стамбуле.

Матч планируется на 24 или 25 марта — в ходе паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в конце марта сине-бело-голубые хотят принять в Санкт-Петербурге один из клубов с постсоветского пространства.

17 февраля «Зенит» потерпел поражение от иранского «Сепахана» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба. Напомним, что клубы заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.

Ранее защитник «Зенита» Родригао прокомментировал поражение от «Сепахана».