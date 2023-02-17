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Защитник «Зенита» Родригао — о поражении от «Сепахана»: эта встреча стала хорошей подготовкой

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Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал поражение петербургского клуба от «Сепахана».
Защитник «Зенита» Родригао — о поражении от «Сепахана»: эта встреча стала хорошей подготовкой
  • РИА Новости

«Мы знали, что будет тяжело, знали, как важна и для нас, и для хозяев эта игра, несмотря на то что матч был товарищеским. Тем не менее я считаю, что эта встреча стала хорошей подготовкой», — приводит слова Родригао пресс-служба клуба.

Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Напомним, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. 

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.

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