«Айлендерс» одержал победу над «Питтсбургом», у Сорокина 44 сейва

«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе «Айлендерс» российский вратарь Илья Сорокин отразил 44 броска из 46, а его соотечественник защитник Александр Романов очков не набрал.

«Нью-Йорк» занимает четвёртое место в таблице Столичного дивизиона Восточной конференции НХЛ с 65 очками. «Пингвинз» расположились на пятой строчке с 63 очками.

Ранее «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ.