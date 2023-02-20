В «Галатасарае» отреагировали на информацию о переговорах с Захаряном

Директор по связям с общественностью турецкого «Галатасарая» Коскун Гульбахар прокомментировал новость, что клуб планирует приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«В клубе никто ничего не говорит о возможном трансфере Захаряна. Нет никакой информации, идут ли вообще переговоры или нет», — цитирует Гульбахара Sport24.

В турецких СМИ появилась информация, что Захарян заявлял о желании присоединиться к «Галатасараю».

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Динамо» опровергли, что Захарян говорил о желании перейти в «Галатасарай».