Глава ATP выступил за участие россиян в международных соревнованиях

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андреа Гауденци высказался в поддержку российских спортсменов.

«Мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Мы считаем, что для справедливости им нужны возможности, как и всем остальным. Они должны иметь возможность выступать и иметь право голоса, говорить то, что они думают», — цитирует Гауденци Globo.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. В комитете заявили, что национальные олимпийские комитеты стран, выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не затрагивают в своих заявлениях ущемление прав человека.

Ранее сообщалось, что около 30 стран направили в МОК возражения против участия россиян в Олимпиаде-2024.