Узнать больше

Глава ATP выступил за участие россиян в международных соревнованиях

Короткая ссылка
Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андреа Гауденци высказался в поддержку российских спортсменов.
Глава ATP выступил за участие россиян в международных соревнованиях
  • globallookpress.com
  • © Mylene Deroche/Keystone Press Agency

«Мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Мы считаем, что для справедливости им нужны возможности, как и всем остальным. Они должны иметь возможность выступать и иметь право голоса, говорить то, что они думают», — цитирует Гауденци Globo.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. В комитете заявили, что национальные олимпийские комитеты стран, выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не затрагивают в своих заявлениях ущемление прав человека.

Ранее сообщалось, что около 30 стран направили в МОК возражения против участия россиян в Олимпиаде-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить