Источник: баскетболист Уэстбрук планирует перейти в «Клипперс» после выкупа контракта у «Юты»

Разыгрывающий «Юта Джаз» Расселл Уэстбрук планирует подписать контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, Уэстбрук планирует подписать контракт с «Клипперс» после официального выкупа действующего контракта с «Джаз».

«Юта» приобрела баскетболиста у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена перед дедлайном НБА.

В текущем сезоне игрок принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции. «Юта» располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что экс-рекордсмену НБА по набранным очкам Абдул-Джаббару подарили кольцо с 578 бриллиантами.