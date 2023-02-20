Источник: баскетболист Уэстбрук планирует перейти в «Клипперс» после выкупа контракта у «Юты»
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Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, Уэстбрук планирует подписать контракт с «Клипперс» после официального выкупа действующего контракта с «Джаз».
«Юта» приобрела баскетболиста у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена перед дедлайном НБА.
В текущем сезоне игрок принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции. «Юта» располагается на 11-й позиции.
Ранее сообщалось, что экс-рекордсмену НБА по набранным очкам Абдул-Джаббару подарили кольцо с 578 бриллиантами.