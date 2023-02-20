«Матч ТВ»: форвард «Ак Барса» Воронков подписал контракт с «Коламбусом»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков подписал соглашение с «Коламбус Блю Джекетс».

Как сообщает «Матч ТВ», 22-летний хоккеист будет представлен в качестве новичка «Джекетс» после 1 мая, когда завершится его соглашение с казанским клубом.

В сезоне-2022/23 Воронков набрал 31 очко (18+13) в 53 матчах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Российский нападающий был выбран в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2019 под общим 114‑м номером.

Ранее «Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал».