«Матч ТВ»: форвард «Ак Барса» Воронков подписал контракт с «Коламбусом»
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Как сообщает «Матч ТВ», 22-летний хоккеист будет представлен в качестве новичка «Джекетс» после 1 мая, когда завершится его соглашение с казанским клубом.
В сезоне-2022/23 Воронков набрал 31 очко (18+13) в 53 матчах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Российский нападающий был выбран в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2019 под общим 114‑м номером.
Ранее «Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал».