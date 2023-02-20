Узнать больше

Стали известны имена претендентов на спортивный «Оскар» по итогам 2022 года

Короткая ссылка
Объявлены имена номинантов на награду Laureus, которую называют спортивным «Оскаром».
Стали известны имена претендентов на спортивный «Оскар» по итогам 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Niedermueller

Об этом сообщает пресс-служба премии.

На награду «Спортсмен года» претендуют футболисты Лионель Месси и Килиан Мбаппе, теннисист Рафаэль Надаль, прыгун с шестом Арман Дюплантис, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и баскетболист Стефен Карри.

В номинации «Команда года» представлены мужская сборная Аргентины по футболу, женская сборная Англии по футболу, футбольный клуб «Реал», мужская сборная Франции по регби, баскетбольный «Голден Стэйт» и Red Bull из «Формулы-1».

Теннисистка Елена Рыбакина, теннисист Карлос Алькарас, мужская сборная Марокко по футболу, фигурист Нэйтан Чен, гольфист Скотти Шеффлер и бегун Тоби Амусан номинированы в категории «Прорыв года».

Laureus World Sports Awards вручают спортсменам за достижения за год.

Ранее сообщалось, что Месси с семьёй прилетел в Барселону.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить