Стали известны имена претендентов на спортивный «Оскар» по итогам 2022 года

Объявлены имена номинантов на награду Laureus, которую называют спортивным «Оскаром».

Об этом сообщает пресс-служба премии.

На награду «Спортсмен года» претендуют футболисты Лионель Месси и Килиан Мбаппе, теннисист Рафаэль Надаль, прыгун с шестом Арман Дюплантис, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и баскетболист Стефен Карри.

В номинации «Команда года» представлены мужская сборная Аргентины по футболу, женская сборная Англии по футболу, футбольный клуб «Реал», мужская сборная Франции по регби, баскетбольный «Голден Стэйт» и Red Bull из «Формулы-1».

Теннисистка Елена Рыбакина, теннисист Карлос Алькарас, мужская сборная Марокко по футболу, фигурист Нэйтан Чен, гольфист Скотти Шеффлер и бегун Тоби Амусан номинированы в категории «Прорыв года».

Laureus World Sports Awards вручают спортсменам за достижения за год.

Ранее сообщалось, что Месси с семьёй прилетел в Барселону.