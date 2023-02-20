Узнать больше

Футболист «Зенита» Ренан: мне выпал большой шанс проявить себя

Короткая ссылка
Новичок «Зенита» Роберт Ренан поделился эмоциями после прибытия в расположение петербургского клуба.
Футболист «Зенита» Ренан: мне выпал большой шанс проявить себя
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что с Божьей помощью буду усердно работать и сумею им воспользоваться», — приводит слова Ренана пресс-служба «Зенита».

Также он рассказал, что одноклубники встретили его очень радушно.

Ренан перешёл в «Зенит» из клуба «Коринтианс» во время зимнего трансферного окна. Контракт сине-бело-голубых с защитником рассчитан на пять лет.

В «Зените» бразилец взял игровой номер 77.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражена четверть головного мозга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить