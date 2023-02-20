Футболист «Зенита» Ренан: мне выпал большой шанс проявить себя
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«Я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что с Божьей помощью буду усердно работать и сумею им воспользоваться», — приводит слова Ренана пресс-служба «Зенита».
Также он рассказал, что одноклубники встретили его очень радушно.
Ренан перешёл в «Зенит» из клуба «Коринтианс» во время зимнего трансферного окна. Контракт сине-бело-голубых с защитником рассчитан на пять лет.
В «Зените» бразилец взял игровой номер 77.
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