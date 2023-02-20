Норманн сможет принять участие в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн сможет принять участие в матче с «Крыльями Советов» в 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ»).

Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, игрок уже вернулся в общую группу.

Норвежский полузащитник получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ со столичным ЦСКА (1:1). В ноябре он успешно перенёс операцию на плече.

Матч 1/4 финала Кубка России состоится 23 февраля в Самаре.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».