Самсонова, Александрова и Потапова поднялись в рейтинге WTA
- AP
Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая сохранила восьмое место в рейтинге. Вероника Кудерметова — на 11-й строчке. Людмила Самсонова поднялась на две позиции и стала 13-й. Екатерина Александрова — 16-я, а Анастасия Потапова — 29-я.
Первой ракеткой мира по-прежнему является полька Ига Свёнтек. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР.