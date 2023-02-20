Самсонова, Александрова и Потапова поднялись в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменок в женском одиночном разряде.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая сохранила восьмое место в рейтинге. Вероника Кудерметова — на 11-й строчке. Людмила Самсонова поднялась на две позиции и стала 13-й. Екатерина Александрова — 16-я, а Анастасия Потапова — 29-я.

Первой ракеткой мира по-прежнему является полька Ига Свёнтек. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР.