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Самсонова, Александрова и Потапова поднялись в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменок в женском одиночном разряде.
Самсонова, Александрова и Потапова поднялись в рейтинге WTA
  • AP

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая сохранила восьмое место в рейтинге. Вероника Кудерметова — на 11-й строчке. Людмила Самсонова поднялась на две позиции и стала 13-й. Екатерина Александрова — 16-я, а Анастасия Потапова — 29-я.

Первой ракеткой мира по-прежнему является полька Ига Свёнтек. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР.

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