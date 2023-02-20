Орещук: Захарян перестал играть на высоком уровне, потому что партнёры поменялись

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне.

«Захарян перестал играть на высоком уровне, потому что партнёры поменялись. Раньше в «Динамо» были сильные футболисты. Не сказал бы, что он сдал, но Арсен уже не играет так ярко — это факт», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян хочет получать €2,5 млн за сезон в «Галатасарае».