«Венеция» готова отпустить Черышева в сборную России, если он получит вызов
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«Думаю, мы отпустим Черышева, если его вызовут в сборную в марте», — приводит слова Брендолина Sport24.
16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.
Ранее капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта выступил с заявлением после травмы, которую он получил в матче 24-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1).