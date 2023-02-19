«Венеция» готова отпустить Черышева в сборную России, если он получит вызов

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин сообщил, что клуб отпустит российского полузащитника Дениса Черышева в сборную России, если тот получит вызов.

«Думаю, мы отпустим Черышева, если его вызовут в сборную в марте», — приводит слова Брендолина Sport24.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.

Ранее капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта выступил с заявлением после травмы, которую он получил в матче 24-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1).