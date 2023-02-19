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Арышев: надеялся, что Емельяненко сможет взять верх над Бейдером, но всё сложилось по-другому

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Боец AMC Fight Nights Дмитрий Арышев поделился мнением о поражении соотечественника Фёдора Емельяненко от американца Райана Бейдера.
Арышев: надеялся, что Емельяненко сможет взять верх над Бейдером, но всё сложилось по-другому
  • РИА Новости

«Признаюсь, от этого поединка у меня были другие ожидания. Надеялся, что Фёдор сможет взять верх, но всё сложилось по-другому. Возраст никого не щадит. Сейчас Бейдер явно пребывает в лучшей форме, чем Емельяненко.
Изначально думал, что бой не закончится в первом раунде. Был уверен, что Фёдор продержится хотя бы до второго. Считаю, это поражение никак не повлияет на его статус. Для всех Емельяненко останется легендой, но объективно его лучшие годы позади. Надеюсь, в этот раз он принял окончательное решение уйти из спорта», — заявил Арышев в интервью RT.

Ранее Арышев высказался о поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

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