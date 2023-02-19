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«Интер» обыграл «Удинезе» в матче Серии А

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«Интер» на своём поле нанёс поражение в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе».

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Симоне Индзаги.

В составе команды из Милана отличился Ромелу Лукаку (20-я минута, пенальти), Генрих Мхитарян (73-я), Лаутаро Мартинес (89-я). В коллективе из города Удине мяч забил Санди Ловрич (43-я).

«Интер» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Удинезе» с 30 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия высказался о победе неаполитанского клуба над «Сассуоло».



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