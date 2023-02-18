Кварацхелия — о победе «Наполи» над «Сассуоло»: очень важные три очка

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о победе неаполитанского клуба над «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Отлично парни! Очень важные три очка. Продолжаем в том же духе», — написал Кварацхелия в социальных сетях.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

Мячи забили Хвича Кварацхелия (12-я минута), Виктор Осимхен (33-я).

На данный момент на счету 22-летнего грузина десять мячей и девять результативных передач в 19 матчах Серии А.

«Наполи» с 62 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Сассуоло» с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Спаллетти рассказал о травме нападающего Осимхена.