Кварацхелия — о победе «Наполи» над «Сассуоло»: очень важные три очка
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«Отлично парни! Очень важные три очка. Продолжаем в том же духе», — написал Кварацхелия в социальных сетях.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.
Мячи забили Хвича Кварацхелия (12-я минута), Виктор Осимхен (33-я).
На данный момент на счету 22-летнего грузина десять мячей и девять результативных передач в 19 матчах Серии А.
«Наполи» с 62 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Сассуоло» с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.
Ранее Спаллетти рассказал о травме нападающего Осимхена.