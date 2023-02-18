Спаллетти рассказал о травме нападающего Осимхена
«Это не похоже на что-то серьёзное, просто лёгкая усталость, потому что он может не щадить себя. Когда у него возникает желание поднажать, он делает такие забеги, после которых вы не знаете, где он окажется», — цитирует Спаллетти DAZN.
«Наполи» в гостях нанёс поражение «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.
Мячи забили Хвича Кварацхелия (12-я минута) и Виктор Осимхен (33-я).
Нигериец был заменён на 83-й минуте матча.
«Наполи» с 62 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Сассуоло» с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.
Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.