Спаллетти рассказал о травме нападающего Осимхена

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал травму форварда Виктора Осимхена.

«Это не похоже на что-то серьёзное, просто лёгкая усталость, потому что он может не щадить себя. Когда у него возникает желание поднажать, он делает такие забеги, после которых вы не знаете, где он окажется», — цитирует Спаллетти DAZN.

«Наполи» в гостях нанёс поражение «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

Мячи забили Хвича Кварацхелия (12-я минута) и Виктор Осимхен (33-я).

Нигериец был заменён на 83-й минуте матча.

«Наполи» с 62 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Сассуоло» с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.