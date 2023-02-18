Гвардиола остался доволен игрой «Манчестер Сити» с «Ноттингемом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата Англии по футболу с «Ноттингемом».

«Мы действительно выступили хорошо. Это была очень хорошая игра. У нас были потрясающие моменты, но это футбол. Мы должны забивать. Мы сделали всё. Было слишком много явных моментов забить», — цитирует Гвардиолу BBC.

Он подчеркнул, что это была одна из лучших игр «горожан».

«Мы потеряли два очка. Мы должны быть более агрессивными. Нам предстоит сыграть ещё много игр, мы это понимаем», — заключил испанский специалист.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ноттингемом» (1:1) в матче АПЛ. В составе МС мяч забил Бернарду Силва (41-я минута). В команде из графства Ноттингемшир отличился Кристофер Вуд (84-я).

«Манчестер Сити» с 52 очками располагается на втором месте в турнирной таблице. «Ноттингем» с 25 очками занимает 12-ю позицию. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (54).

Ранее «Арсенал» вырвал победу у клуба «Астон Вилла», дважды забив после 90-й минуты.