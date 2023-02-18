Узнать больше

«Арсенал» вырвал победу у клуба «Астон Вилла», дважды забив после 90-й минуты

Короткая ссылка
Лондонский «Арсенал» обыграл бирмингемскую «Астон Вилла» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Арсенал» вырвал победу у клуба «Астон Вилла», дважды забив после 90-й минуты
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Вилла Парк» завершилась со счётом 4:2.

В составе лондонского клуба мячи забили Букайо Сака (16-я минута), Александр Зинченко (61-я), Габриэл Мартинелли (90+8). У «Астон Вилла» отличились Олли Уоткинс (5-я), Филиппе Коутиньо (31-я), и мяч в свои ворота отправил Эмилиано Мартинес на 90+3.

«Арсенал» расположился на втором месте в таблице Английской премьер-лиги с 54 очками. «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку (28).

Ранее болельщик «Тоттенхэма» Джозеф Уоттс признал вину в нападении на вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить