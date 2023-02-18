«Арсенал» вырвал победу у клуба «Астон Вилла», дважды забив после 90-й минуты

Лондонский «Арсенал» обыграл бирмингемскую «Астон Вилла» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча на стадионе «Вилла Парк» завершилась со счётом 4:2.

В составе лондонского клуба мячи забили Букайо Сака (16-я минута), Александр Зинченко (61-я), Габриэл Мартинелли (90+8). У «Астон Вилла» отличились Олли Уоткинс (5-я), Филиппе Коутиньо (31-я), и мяч в свои ворота отправил Эмилиано Мартинес на 90+3.

«Арсенал» расположился на втором месте в таблице Английской премьер-лиги с 54 очками. «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку (28).

Ранее болельщик «Тоттенхэма» Джозеф Уоттс признал вину в нападении на вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла.