«Арсенал» вырвал победу у клуба «Астон Вилла», дважды забив после 90-й минуты
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Встреча на стадионе «Вилла Парк» завершилась со счётом 4:2.
В составе лондонского клуба мячи забили Букайо Сака (16-я минута), Александр Зинченко (61-я), Габриэл Мартинелли (90+8). У «Астон Вилла» отличились Олли Уоткинс (5-я), Филиппе Коутиньо (31-я), и мяч в свои ворота отправил Эмилиано Мартинес на 90+3.
«Арсенал» расположился на втором месте в таблице Английской премьер-лиги с 54 очками. «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку (28).
Ранее болельщик «Тоттенхэма» Джозеф Уоттс признал вину в нападении на вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла.