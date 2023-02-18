The Times: бывший владелец «Милана» подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»
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Американский хедж-фонд Elliott подал заявку на приобретение МЮ, сообщает The Times.
Уточняется, что инвестиционная компания во главе с Полом Сингером не претендует на полное поглощение клуба. Активы хедж-фонда, который раньше владел «Миланом», составляют $56 млрд.
Накануне британский бизнесмен Джим Рэтклифф и катарский шейх Джассим бин Хамад аль Тани подали отдельные заявки на покупку акций «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» является 20-кратным чемпионом Англии, 12-кратным обладателем Кубка страны, трёхкратным победителем Кубка европейских чемпионов (Лиги чемпионов).
Ранее сообщалось, что катарский шейх предложил за «Манчестер Юнайтед» €4,5 млрд.