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«Бавария» потерпела поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии»

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«Бавария» потерпела поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в выездном матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» потерпела поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии»
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Боруссия-Парк» завершилась со счётом 3:2.

В составе мёнхенгладбахской команды мячи забили Ларс Штиндль (13-я), Йонас Хофман (55-я) и Маркус Тюрам (84-я). У мюнхенского клуба отличились Эрик Шупо-Мотинг (35-я) и Матис Тель (90+3).

«Бавария» расположилась на первой строчке таблицы Бундеслиги с 43 очками. у «Боруссии» М 29 очков и восьмое место.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Игорь Шалимов прокомментировал информацию о том, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к российскому полузащитнику Александру Головину.

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