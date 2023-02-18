Салихова — о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: логично, потому что у «Зенита» не хватает российских игроков

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость, что футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

«Это логично, потому что у «Зенита» не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся. Теперь интересно послушать мнение адептов, что будет больше шансов у российских игроков и молодёжи. А ещё больше — мнение РФС и РПЛ по этому поводу», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба бразильца получат российские паспорта в течение весны.

По информации источника, футболисты не могут выступать за сборную России. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее в «Зените» подтвердили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ.