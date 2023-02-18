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Сын Аленичева: приеду в молодёжную сборную, даже если не будет официальных матчей

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Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего главного тренера московского «Спартака» Дмитрия Аленичева, признался, что с нетерпением ждёт приглашения в молодёжную сборную России по футболу.

«Однозначно. Мне бы очень хотелось. Вообще неважно, что сейчас нет официальных матчей. В любом случае вызов в сборную — престиж и очень классный опыт», — цитирует Аленичева Sport24.

При этом он признался, что не получал предложений продолжить карьеру в России.

«Возможно, это связано с тем, что обо мне ничего не было слышно за последний год. Сейчас начну играть, и, вероятно, что-то появится. Связи с молодёжной сборной тоже нет, но это ожидаемо», — добавил Аленичев-младший.

18-летний россиянин играет в Португалии в системе клуба «Лейшойнш».

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что России будут зачислены очки за сезон-2022/23 в рейтинге УЕФА по его завершении.



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