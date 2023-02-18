Сын Аленичева: приеду в молодёжную сборную, даже если не будет официальных матчей
«Однозначно. Мне бы очень хотелось. Вообще неважно, что сейчас нет официальных матчей. В любом случае вызов в сборную — престиж и очень классный опыт», — цитирует Аленичева Sport24.
При этом он признался, что не получал предложений продолжить карьеру в России.
«Возможно, это связано с тем, что обо мне ничего не было слышно за последний год. Сейчас начну играть, и, вероятно, что-то появится. Связи с молодёжной сборной тоже нет, но это ожидаемо», — добавил Аленичев-младший.
18-летний россиянин играет в Португалии в системе клуба «Лейшойнш».
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что России будут зачислены очки за сезон-2022/23 в рейтинге УЕФА по его завершении.