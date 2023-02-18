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Footmercato: Моуринью может в ближайшее время возглавить ПСЖ

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Советник ПСЖ по спортивным вопросам Луиш Кампуш связывался с 60-летним португальским специалистом и обсуждал с ним возможное сотрудничество, сообщает Footmercato.

Уточняется, что Моуринью и Кампуш поддерживают хорошие отношения, что может повлиять на решение португальца принять предложение.

По информации Daily Mail, Моуринью хочет вернуться в «Челси».

По данным источника, представители тренера уже связались с руководством лондонского клуба, но нынешний наставник команды Грэм Поттер имеет полную поддержку.

Отмечается, что работа в Английской премьер-лиге (АПЛ) является для Моуринью приоритетной, так как его жена и дети до сих пор живут в Лондоне.

Напомним, что Моуринью был главным тренером «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.

Ранее Сергей Кирьяков заявил, что было бы интересно понаблюдать за работой Моуринью в РПЛ.

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