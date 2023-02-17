Медведев — о победе над Оже-Альяссимом: сегодня был мой лучший матч за неделю

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды).

«Сегодня был мой лучший матч за неделю, но ради этого пришлось поработать. Обычно в лучшие недели, как правило, ты стараешься прибавить к финалу, так что это определённо моя цель. Но я доволен своим уровнем — я смог победить игрока уровня Феликса в двух сетах», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Теннисист из России в четвертьфинальном матче обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. В следующем этапе Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Медведев одержал уверенную победу над Оже-Альяссимом.