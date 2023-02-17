Ольховский считает, что Медведев показал солидную игру в матче с Оже-Альяссимом

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу против канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Медведев показал солидный, хороший теннис и убедительно победил. Мне кажется, он психологически сильнее многих своих соперников, его надо обыграть, а это могут немногие», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Россиянин обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

В следующем этапе Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что по психологическим качествам и текущей форме Медведев в полном порядке.