Ольховский считает, что Медведев показал солидную игру в матче с Оже-Альяссимом
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«Медведев показал солидный, хороший теннис и убедительно победил. Мне кажется, он психологически сильнее многих своих соперников, его надо обыграть, а это могут немногие», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Россиянин обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
В следующем этапе Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что по психологическим качествам и текущей форме Медведев в полном порядке.