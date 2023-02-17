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Ризаев вышел в финал этапа Кубка мира по ВМХ-фристайлу

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Россияне Ирек Ризаев и Валерия Любимова оформили выход в финал этапа Кубка мира по ВМХ-фристайлу в Дирие (Саудовская Аравия).
Ризаев вышел в финал этапа Кубка мира по ВМХ-фристайлу
  • Gettyimages.ru

«Завтра надо выложиться на все 100%. Коленку чуть ударил, но, думаю, всё будет хорошо», — написал Ризаев в своих социальных сетях.

Заработанные очки идут в индивидуальный рейтинг спортсменов. Решение по участию россиян в летних Играх 2024 года Международным олимпийским комитетом (МОК) пока не принято. Международный союз велосипедистов (UCI) в 2022 году разрешил россиянам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой, но только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что UCI поддержал МОК в вопросе допуска россиян на соревнования.

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