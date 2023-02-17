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Sport24: ЦСКА и Щенников не ведут переговоры по продлению контракта

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Столичный ЦСКА не ведёт переговоров с защитником Георгием Щенниковым насчёт продления контракта.
Sport24: ЦСКА и Щенников не ведут переговоры по продлению контракта
  • AP

«На данный момент между ними нет никаких переговоров. Щенников сверхмотивирован. У него был неудачный летний сбор из-за травмы. На зимних сборах выкладывается на двести процентов. Это профессионал до мозга костей», — приводит слова источника Sport24.

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист сыграл в трёх матчах и не отметился результативными действиями. Контракт Щенникова с армейцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Зенит» с 42 очками.

Ранее Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о продлении контракта футболиста с клубом.

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