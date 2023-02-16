Агент Дивеева ответил на вопрос о продлении контракта с ЦСКА

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о продлении контракта футболиста с ЦСКА.

«Пока нет продвижения. Находимся в состоянии переговоров с ЦСКА. При условии, что мы договоримся по нашим «хотелкам» и по их, естественно, тоже, то да, конечно, мы настроены остаться в ЦСКА», — приводит слова Ерёмина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее пресс-секретарь Киргизского футбольного союза Жыпара Исраилова ответила на вопрос о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.