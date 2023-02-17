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Бывший прыгун с шестом Лобингер умер в возрасте 50 лет

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Бывший немецкий легкоатлет Тим Лобингер умер на 51-м году жизни после борьбы с раком.
Бывший прыгун с шестом Лобингер умер в возрасте 50 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Атлет специализировался на прыжках с шестом и стал первым немцем, который преодолел шестиметровую отметку на соревнованиях под открытым небом (1997). Лобингер является чемпионом мира в закрытых помещениях, а также дважды становился серебряным призёром чемпионата Европы (1998, 2006).

После завершения карьеры сотрудничал с футбольным клубом «РБ Лейпциг» в качестве тренера по физподготовке.

Ранее вице-чемпионка мира 2005 года в скоростном спуске итальянская горнолыжница Элена Фанкини умерла от рака на 38-м году жизни.

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