Бывший прыгун с шестом Лобингер умер в возрасте 50 лет
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Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.
Атлет специализировался на прыжках с шестом и стал первым немцем, который преодолел шестиметровую отметку на соревнованиях под открытым небом (1997). Лобингер является чемпионом мира в закрытых помещениях, а также дважды становился серебряным призёром чемпионата Европы (1998, 2006).
После завершения карьеры сотрудничал с футбольным клубом «РБ Лейпциг» в качестве тренера по физподготовке.
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