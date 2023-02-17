Baltimore Sun: чемпион мира по боксу Дэвис признал вину по делу о ДТП в 2020 году

Чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) американец Джервонта Дэвис признал себя виновным в ДТП.

В 2020 году Дэвис на своем Lamborghini проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Toyota, в результате аварии пострадали четыре человека. Согласно стороне защиты, он возместил убытки за лечение трём из четырёх пострадавших в ДТП, сообщает Baltimore Sun.

Отмечается, что приговор спортсмену огласят 5 мая.

На счету 27-летнего боксёра 27 побед, 25 из них — нокаутом. Американец является действующим чемпионом по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе и обладателем пояса WBA в лёгком весе.

Ранее в Бразилии автобус, перевозивший футбольную команду, упал с моста из-за того, что водитель не справился с управлением.