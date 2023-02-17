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Латыпов: есть уверенность, что мы могли бы бороться за медали на ЧМ по биатлону

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свою текущую спортивную форму после спринта на финальном этапе Кубка России в Чайковском.
Латыпов: есть уверенность, что мы могли бы бороться за медали на ЧМ по биатлону
  • AP

«Пик формы подходит. Чувствуется, что удается держать хорошую скорость, хоть и есть небольшие недочёты. Стараюсь показывать стабильные результаты, чтобы быть начеку и в будущем быть готовым вернуться на международный уровень. Внутри есть уверенность, что мы могли бы бороться за медали на чемпионате мира», — цитирует Латыпова Metaratings.

Латыпов выиграл спринт на финальном этапе Кубка России по биатлону. Он показал время 23 минуты 57,2 секунды. Латыпов допустил один промах на двух огневых рубежах. Второе место у Даниила Серохвостова (+38,5). Третья позиция у Ильназа Мухамедзянова (+1.01,5).

Ранее Латыпов прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК).

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