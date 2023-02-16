Отец Месси: Лионель не вернётся в «Барселону»
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«Я не думаю, что Лео вернётся в «Барселону». Нам не предложили никаких условий. Мы не получали предложения и не говорили с Лапортой»,— цитирует Хорхе Месси журналист Гастон Эдуль в своём Twitter.
По информации СМИ, Месси может перейти в каталонский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.
Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Последние два сезона 35-летний нападающий провёл в ПСЖ. Его контракт с парижанами заканчивается в июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси недоволен атмосферой в клубе.