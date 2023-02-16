Отец Месси: Лионель не вернётся в «Барселону»

Хорхе Месси, отец и агент Лионеля Месси, прокомментировал информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» может вернуться в «Барселону».

«Я не думаю, что Лео вернётся в «Барселону». Нам не предложили никаких условий. Мы не получали предложения и не говорили с Лапортой»,— цитирует Хорхе Месси журналист Гастон Эдуль в своём Twitter.

По информации СМИ, Месси может перейти в каталонский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Последние два сезона 35-летний нападающий провёл в ПСЖ. Его контракт с парижанами заканчивается в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен атмосферой в клубе.