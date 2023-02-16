СБУ проводит обыски в здании Украинской ассоциации футбола

Журналист Константин Андриюк сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в административном здании Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола. И это не просто некий поверхностный осмотр, обыски очень серьёзные. Наши источники сообщают, что кого-то из работников УАФ вывели из помещения в наручниках», — написал Андриюк в своём Telegram-канале.

Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал президента УАФ Андрея Павелко на два месяца, однако он вышел на свободу под залог в размере $270 тыс.

Ранее в Чехии заявили, что российские атлеты не виноваты в ситуации на Украине.