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СБУ проводит обыски в здании Украинской ассоциации футбола

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Журналист Константин Андриюк сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в административном здании Украинской ассоциации футбола (УАФ).
СБУ проводит обыски в здании Украинской ассоциации футбола
  • РИА Новости

«Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола. И это не просто некий поверхностный осмотр, обыски очень серьёзные. Наши источники сообщают, что кого-то из работников УАФ вывели из помещения в наручниках», — написал Андриюк в своём Telegram-канале.

Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал президента УАФ Андрея Павелко на два месяца, однако он вышел на свободу под залог в размере $270 тыс.

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